Cristiano Ronaldo Mau Pensiun, Ada Satu Target yang Belum Bisa Ditinggalkan
jpnn.com - Cristiano Ronaldo mulai membuka gambaran mengenai akhir perjalanan panjangnya sebagai pesepak bola profesional.
Megabintang Portugal tersebut memberi sinyal bahwa dirinya akan gantung sepatu setelah kontraknya bersama Al Nassr selesai pada pertengahan 2027.
Setelah lebih dari dua dekade berada di level tertinggi, Ronaldo kini mulai memikirkan kehidupan di luar lapangan. Namun, ada satu pencapaian yang masih menarik perhatian, yakni koleksi 1.000 gol.
Saat ini, pemain berusia 41 tahun tersebut telah mengemas 976 gol. Artinya, Ronaldo membutuhkan 24 gol lagi untuk mencapai angka 1.000.
"Saya merasa perjalanan saya sebagai pesepak bola mungkin sudah mendekati akhir. Karena itu, saya ingin menutupnya dengan sesuatu yang spektakuler," ucapnya.
Ronaldo juga mengaku telah menyiapkan sejumlah rencana setelah tidak lagi menjadi pesepak bola.
Dia ingin menggunakan waktu yang sebelumnya banyak tersita untuk sepak bola dengan menikmati berbagai aktivitas bersama orang-orang terdekat.
"Saya sudah memikirkan kehidupan setelah sepak bola. Ada banyak hal yang ingin saya lakukan," tambahnya.
Cristiano Ronaldo mulai membuka gambaran mengenai akhir perjalanan panjangnya sebagai pesepak bola profesional.
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