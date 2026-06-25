Cristiano Ronaldo Membungkam Kritik, Bruno Fernandes Sampai Mengatakan Ini

jpnn.com - Cristiano Ronaldo membungkam kritik dengan cara berkelas di Piala Dunia 2026.

Dua gol yang dicetak sang megabintang membantu Portugal meraih kemenangan telak 5-0 atas Uzbekistan pada laga Grup K di NRG Stadium, Houston, Rabu (24/6/2026).

Pertandingan ini menjadi momen penting bagi Ronaldo. Sebelum laga tersebut, CR7 tengah berada dalam sorotan setelah gagal memberikan kontribusi maksimal saat Portugal ditahan RD Kongo 1-1 pada laga pembuka.

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Ketajaman Ronaldo bahkan sempat dipertanyakan karena dirinya tidak mampu mencetak gol dalam 10 laga beruntun di turnamen besar, termasuk Piala Dunia dan Piala Eropa.

Namun, semua keraguan itu seolah terjawab saat Portugal menghadapi Uzbekistan. Ronaldo tampil efektif dan berhasil mencetak brace di babak pertama.

Penampilan tersebut mendapat apresiasi dari rekan setimnya, Bruno Fernandes. Gelandang Manchester United itu menilai gol-gol Ronaldo memiliki arti besar bagi Portugal.

"Sangat bagus melihat kapten kami kembali mencetak gol. Bagi tim, itu memberikan dampak yang sangat positif karena dia merupakan pemain yang selalu kami andalkan di lini depan," ucap Bruno.

Selain membantu Portugal mengamankan tiga poin penting, dua gol tersebut juga mengantarkan Ronaldo menorehkan catatan istimewa.