Cristiano Ronaldo Membungkam Kritik, Bruno Fernandes Sampai Mengatakan Ini
jpnn.com - Cristiano Ronaldo membungkam kritik dengan cara berkelas di Piala Dunia 2026.
Dua gol yang dicetak sang megabintang membantu Portugal meraih kemenangan telak 5-0 atas Uzbekistan pada laga Grup K di NRG Stadium, Houston, Rabu (24/6/2026).
Pertandingan ini menjadi momen penting bagi Ronaldo. Sebelum laga tersebut, CR7 tengah berada dalam sorotan setelah gagal memberikan kontribusi maksimal saat Portugal ditahan RD Kongo 1-1 pada laga pembuka.
Ketajaman Ronaldo bahkan sempat dipertanyakan karena dirinya tidak mampu mencetak gol dalam 10 laga beruntun di turnamen besar, termasuk Piala Dunia dan Piala Eropa.
Namun, semua keraguan itu seolah terjawab saat Portugal menghadapi Uzbekistan. Ronaldo tampil efektif dan berhasil mencetak brace di babak pertama.
Penampilan tersebut mendapat apresiasi dari rekan setimnya, Bruno Fernandes. Gelandang Manchester United itu menilai gol-gol Ronaldo memiliki arti besar bagi Portugal.
"Sangat bagus melihat kapten kami kembali mencetak gol. Bagi tim, itu memberikan dampak yang sangat positif karena dia merupakan pemain yang selalu kami andalkan di lini depan," ucap Bruno.
Selain membantu Portugal mengamankan tiga poin penting, dua gol tersebut juga mengantarkan Ronaldo menorehkan catatan istimewa.
Cristiano Ronaldo membungkam kritik dengan cara berkelas di Piala Dunia 2026. Bruno Fernandes sampai mengatakan sesuatu.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Perburuan Sepatu Emas Piala Dunia 2026, Ada 3 Pemain Mengejar Messi
- Piala Dunia 2026: Haiti Pulang dengan Kepala Tegak
- Jadwal Piala Dunia 2026, Siapa Lawan Brasil di 32 Besar, Belanda atau Jepang?
- Piala Dunia 2026: Neymar Menangis Seusai Kembali Main untuk Brasil
- Belum Terpikir Pensiun, Lionel Messi Tegaskan Masih Ingin Terus Bermain
- Bukan Messi, Marc Klok Sebut Pemain Ini Paling 'Alien' di Piala Dunia 2026