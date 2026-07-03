Cristiano Ronaldo Pimpin Momen Emosional Memperingati Satu Tahun Kepergian Diogo Jota

jpnn.com, KANADA - Suasana euforia kemenangan Portugal saat 32 besar Piala Dunia 2026 di Toronto Stadium, Kanada, Jumat (3/7) berubah menjadi momen haru.

Seusai laga, seluruh pemain memberikan penghormatan kepada mendiang Diogo Jota yang meninggal dunia tepat satu tahun lalu.

Para pemain berkumpul untuk mengenang pemilik 49 caps di Portugal dan telah mencetak 14 gol tersebut.

Kapten Portugal, Cristiano Ronaldo memimpin rekan-rekannya memberikan penghormatan kepada pemain kelahiran 4 Desember 1996 itu.

Megabintang milik tim Al-Nassr itu menilai bahwa Diogo Jota punya tempat tersendiri di tim berjuluk Selecao das Quinas kendati fisiknya telah tiada.

“Kami sudah merasakan sejak sebelum pertandingan bahwa momen ini akan menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Hari ini kami sempat membicarakan tentang berbagai kebetulan yang terjadi dalam hidup, dan semua itu terasa begitu luar biasa," ungkap Cristiano Ronaldo.

“Saya benar-benar terkesan, karena kemenangan ini memiliki makna yang sangat besar bagi kami. Bukan hanya karena kami berhasil memenangkan pertandingan, tetapi juga karena cara kami meraihnya,” sambung pria berjuluk CR7 di laman ESPN itu.

Diogo Jota meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan di Selatan Spanyol bersama saudara kandungnya yakni Andre Silva.