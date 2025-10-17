Cristiano Ronaldo Puncaki Daftar Pesepak Bola Terkaya Versi Forbes, Pendapatannya 2 Kali Messi

jpnn.com - JAKARTA - Cristiano Ronaldo kembali menempati posisi teratas daftar pesepak bola dengan bayaran tertinggi versi Forbes untuk musim 2025/2026.

Forbes mencatat, ini merupakan kali keenam dalam sepuluh tahun terakhir Ronaldo memuncaki daftar tersebut.

Pencapaian itu datang sepekan setelah Bloomberg melaporkan bahwa pemain berusia 40 tahun itu resmi berstatus sebagai pesepak bola pertama yang menyandang predikat miliarder.

Pemain Al Nassr itu tercatat memiliki pendapatan gabungan di dalam dan luar lapangan sebesar 280 juta dolar (Rp4,6 triliun), lebih dari dua kali lipat pendapatan rival utamanya Lionel Messi.

Messi yang menempati posisi kedua memiliki estimasi pendapatan 130 juta dolar (Rp2,16 triliun), dengan porsi terbesar berasal dari kontrak komersial di luar aktivitas bermain bersama klub Liga AS, Inter Miami.

Posisi ketiga ditempati mantan peraih Ballon d’Or asal Prancis, Karim Benzema, yang menerima sekitar 104 juta dolar per tahun dari kontraknya bersama klub Arab Saudi, Al Ittihad.

Rekan setim Ronaldo di Al Nassr, Sadio Mane, menjadi pemain Arab Saudi lainnya dalam daftar, menempati posisi kedelapan dengan estimasi pendapatan 54 juta dolar.

Ronaldo menjadi satu dari tiga pemain dalam 10 besar yang saat ini berkarier di Arab Saudi.