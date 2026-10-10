Cristiano Ronaldo Terancam Hukuman 6 Bulan
jpnn.com - JAKARTA - Cristiano Ronaldo terancam sanksi akibat meninggalkan pemusatan latihan tanpa izin.
Cristiano Ronaldo terancam hukuman larangan membela Timnas Portugal selama enam bulan setelah Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) menjatuhkan sanksi sementara akibat kepergiannya dari pemusatan latihan tim nasional tanpa izin.
Menurut laporan Mirror Football pada Sabtu, sanksi sementara terhadap Ronaldo diberlakukan secara otomatis berdasarkan aturan internal FPF mengenai pemain yang meninggalkan pemusatan latihan tanpa izin.
Ronaldo disebut siap menerima konsekuensi atas tindakannya.
Kapten Portugal itu juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada suporter dan rekan setimnya atas keputusannya meninggalkan pemusatan latihan secara mendadak.
Selanjutnya, komite disiplin akan memeriksa fakta-fakta terkait insiden tersebut sebelum menetapkan durasi hukuman.
Berdasarkan regulasi federasi, Ronaldo berpotensi dijatuhi larangan bermain untuk timnas Portugal selama satu hingga enam bulan.
Statusnya sebagai kapten tim juga disebut menjadi faktor yang dapat memperberat hukuman.
Cristiano Ronaldo disebut siap menerima konsekuensi atas tindakannya meninggalkan pemusatan latihan tanpa izin.
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