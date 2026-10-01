Cristiano Ronaldo Tinggalkan Kamp Latihan Timnas Portugal Menjelang Lawan Denmark

jpnn.com - JAKARTA - Megabintang sepakbola Cristiano Ronaldo mendadak meninggalkan pemusatan latihan Timnas Portugal. Peristiwa itu terjadi menjelang laga Portugal melawan Denmark di UEFA Nations League 2026/27. CR7 memutuskan pergi meninggalkan kamp latihan Timnas Portugal setelah absen dalam tiga sesi latihan berturut-turut.

"Setelah konferensi pers yang diberikan pelatih tim nasional, dan setelah berbicara dengan presiden Federasi Sepak Bola Portugal, saya memutuskan untuk meninggalkan pemusatan latihan tim nasional," tulis Ronaldo melalui akunnya di Instagram, Kamis (1/10).

Meski demikian, kapten Timnas Portugal itu memberikan dukungan bagi seluruh rekan setimnya menjelang pertandingan mendatang. Ronaldo mengaku akan mengungkap alasan di balik keputusannya meninggalkan Timnas Portugal pada waktu yang dianggapnya tepat.

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"Pada waktunya, saya akan menyampaikan kepada seluruh rakyat Portugal kebenaran mengenai alasan yang membuat saya meninggalkan tim nasional, yang selalu saya bela dengan penuh dedikasi," ujar Ronaldo.

CR7 sebelumnya tampil saat Portugal menang 1-0 atas Wales di UEFA Nations League 2026/27.

Namun, kapten sekaligus pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Portugal itu hanya duduk di bangku cadangan ketika negaranya mengalahkan Norwegia 2-1.

Begitu pertandingan berakhir, Ronaldo disebut langsung meninggalkan lapangan menuju terowongan.

Dia kemudian masuk ke ruang ganti tim tamu di Oslo.