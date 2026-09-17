Crocs Echo II Bawa Semangat Let Them Talk, Ajak Setiap Orang Tampil Lebih Berani

jpnn.com, JAKARTA - Sejak diperkenalkan pada tahun 2022, Echo Collection telah berkembang menjadi salah satu lini khas Crocs yang dikenal melalui pendekatannya yang berani terhadap desain footwear, memadukan kenyamanan ikonik Crocs dengan karakter yang kontemporer.

Melanjutkan evolusi lini tersebut, pada tahun 2026 ini, Crocs memperkenalkan Echo II dengan interpretasi baru yang lebih progresif dan refined, sekaligus memperluas cara Crocs menghadirkan desain yang memberi ruang bagi konsumen untuk mengekspresikan individualitas dan gaya personal mereka.

Kebebasan untuk mengekspresikan diri melalui gaya tersebut menjadi bagian dari semangat Let Them Talk, kampanye yang dibawa Crocs ke Indonesia untuk mengajak setiap orang, khususnya pria, agar lebih percaya diri mengekspresikan gaya tanpa terlalu memikirkan opini atau penilaian orang lain. Kampanye ini merayakan kebebasan untuk mencoba sesuatu yang berbeda, menemukan apa yang terasa personal, dan menjadi diri sendiri melalui apa yang dikenakan.

Pandangan tersebut menjadi bagian dari semangat Crocs melalui kampanye "Let Them Talk", yang mendorong setiap orang untuk merasa lebih nyaman dan percaya diri dengan pilihan mereka sendiri.

Semangat tersebut turut tercermin melalui Crocs Echo II yang hadir dengan siluet progresif dan inspirasi sporty yang kuat. Siluetnya menampilkan estetika yang lebih tajam dan refined, ditandai oleh garis-garis melengkung dan bentuk sculpture yang memberikan kesan dinamis.

Detail kontemporer berpadu dengan konstruksi Croslite dan LiteRide footbed untuk memberikan kenyamanan yang ditingkatkan, dilengkapi adjustable backstrap serta TPU shank pada bagian tengah kaki untuk mendukung stabilitas saat digunakan. Perpaduan desain yang bold, kenyamanan inovatif, dan fleksibilitas styling memberikan banyak ruang untuk bereksperimen dan memadupadankannya dengan berbagai outfit, sesuai dengan karakter masing-masing.

Semangat kampanye ini dirayakan melalui acara Let Them Talk yang digelar pada 17 September 2026 di Brookland Coffee, Jakarta. Pengalaman acara dirancang untuk memberikan ruang bagi peserta untuk mengeksplorasi gaya dan menampilkan karakter personal mereka bersama Crocs Echo II.

Suasana acara makin meriah dengan sesi yakitori live, photo booth, dan DJ performance yang memberikan kesempatan bagi para tamu untuk berkumpul, bersenang-senang, dan menikmati momen bersama.