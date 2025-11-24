Crowne Plaza Labuan Bajo, Perkuat Daya Tarik Pariwisata di NTT

jpnn.com, LABUAN BAJO - MMS Land, subholding dari MMSGI membuka Crowne Plaza Labuan Bajo, hotel bintang lima dalam jaringan global IHG Hotels & Resorts.

Kehadiran hotel ini memperkuat posisi Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata premium dan pusat kegiatan MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) di kawasan timur Indonesia, sekaligus mendukung program pemerintah dalam pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP).

Acara peresmian hotel dihadiri oleh Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, beserta jajaran manajemen MMS Land dan MMSGI, serta mitra strategis lintas sektor.

Dengan fasilitas tersebut, hotel ini diharapkan menjadi pilihan utama wisatawan domestik dan mancanegara yang mencari pengalaman menginap premium di Labuan Bajo, sekaligus mendukung peningkatan average length of stay wisatawan yang saat ini rata-rata mencapai 4 hari berdasarkan data dari Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF).

CEO MMS Land, Andre Chandra Biantoro mengatakan Crowne Plaza Labuan Bajo merupakan proyek strategis yang membawa multiplier effect bagi perekonomian lokal.

“Crowne Plaza Labuan Bajo kami hadirkan dengan 199 kamar, ballroom berkapasitas besar, serta fasilitas lengkap untuk MICE, leisure, dan bisnis. Kehadirannya diharapkan mampu membuka lapangan kerja langsung, memperkuat rantai pasok lokal, dan meningkatkan nilai tambah bagi UMKM dan sektor kreatif daerah,” ujar Andre.

Proyek ini dikembangkan dengan standar internasional yang tetap berpijak pada pemberdayaan masyarakat.

MMS Land memastikan mayoritas tenaga kerja direkrut dari warga lokal, serta memperkuat kontribusi sosial melalui kegiatan CSR dalam pembukaan hotel, termasuk penyaluran bantuan sembako dan dukungan pendidikan bagi anak-anak di Panti Rehabilitasi St. Damian, Binongko.