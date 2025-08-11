CRRC Sifang Kenalkan Teknologi Transportasi Masa Depan pada Siswa SMP & Komunitas Kereta Api
jpnn.com, JAKARTA - Produsen resmi Kereta Cepat Jakarta-Bandung, CRRC Sifang mengundang siswa-siswi SMP Negeri 3 Ngamprah dan para Railfans mengunjungi CRRC Green Speed Exchange Center di Depo Kereta Cepat Tegalluar, Kabupaten Bandung, pada 7 Agustus.
Dalam kunjungan ini, para siswa berkesempatan merasakan sensasi menjadi masinis melalui perangkat Virtual Reality (VR), sekaligus mempelajari berbagai inovasi teknologi transportasi rel buatan CRRC Sifang, yang salah satunya digunakan dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Tak hanya itu, siswa dan penggemar kereta api juga diajak untuk merasakan langsung pengalaman menaiki Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan kereta komuter (KRL).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya CRRC Sifang untuk memperkenalkan teknologi tinggi kepada generasi muda secara edukatif dan inspiratif.
"Kami percaya masa depan transportasi ada di tangan generasi muda. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat menginspirasi generasi muda untuk mengenal lebih dekat teknologi transportasi modern dan menumbuhkan minat mereka di bidang perkeretaapian," ujar Xu Deyang, Insinyur Operasi dan Pemeliharaan CRRC Sifang Co., Ltd.(antara/jpnn)
