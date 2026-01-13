Crystalin Tegaskan Komitmen Jangka Panjang Dukung Basket Nasional Lewat IBL

jpnn.com, JAKARTA - Crystalin kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung perkembangan olahraga basket di Indonesia dengan menjadi Official Mineral Water Indonesian Basketball League (IBL) selama lima tahun berturut-turut, sejak 2022 hingga 2026.

Melalui kemitraan ini, Crystalin secara konsisten mendampingi perkembangan basket nasional sebagai olahraga yang lekat dengan gaya hidup sehat dan aktif di kalangan masyarakat urban dan generasi muda Indonesia.

Sebagai air mineral yang mengedepankan kualitas dan kemurnian, Crystalin memandang hidrasi sebagai fondasi penting dalam menunjang aktivitas fisik dan performa optimal.

Komitmen ini menjadi dasar keterlibatan Crystalin di dunia olahraga, termasuk dalam mendukung atlet dan individu aktif di berbagai level melalui pilihan hidrasi yang berkualitas.

Melalui kemitraan dengan IBL, Crystalin menghadirkan dukungannya secara lebih dekat dengan ekosistem basket Indonesia.

Berbagai inisiatif kolaboratif dirancang untuk menjangkau pemain, komunitas, dan penggemar basket, sekaligus memperluas pesan tentang pentingnya gaya hidup aktif dan hidrasi yang tepat dalam keseharian generasi muda.

Baca Juga: Dewa United Banten Jadi Korban Pelita Jaya di Laga Perdana IBL 2026

Marketing Director Crystalin, Wijoyo Setionegoro, menyampaikan bahwa kemitraan ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang Crystalin terhadap dunia olahraga nasional.

“Bagi Crystalin, kolaborasi dengan IBL bukan sekadar sponsorship, tetapi merupakan bentuk dukungan berkelanjutan terhadap gaya hidup aktif dan perkembangan basket Indonesia. Kami ingin terus hadir mendampingi atlet, komunitas, dan generasi muda yang menjadikan olahraga sebagai bagian dari keseharian mereka,” ujar Wijoyo Setionegoro.