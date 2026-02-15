CSR Optik Tunggal Raih Penghargaan di Fortune Indonesia Change the World 2025

jpnn.com, JAKARTA - Program 2025 Kacamata Katarak Kongenital Optik Tunggal terpilih sebagai salah satu dari 26 perusahaan dalam Fortune Indonesia Summit 2026 – Change the World 2025, yang digelar di the Westin Hotel, Jakarta, pada Kamis (12/2).

Program 2025 Kacamata Katarak Kongenital Optik Tunggal ini dirancang untuk menjawab kebutuhan anak-anak pascaoperasi katarak kongenital yang memerlukan kacamata dengan spesifikasi khusus, yang tidak dapat dipenuhi melalui produk optik standar.

Program ini dijalankan melalui sistem layanan terintegrasi, mulai dari pemeriksaan oleh RO (Refraksionis Optisien) profesional, produksi lensa khusus oleh ZEISS, hingga distribusi kepada penerima manfaat (keluarga prasejahtera).

Seluruh proses tersebut memanfaatkan kompetensi inti Optik Tunggal sebagai penyedia layanan vision care, sehingga program dapat dijalankan dengan standar kualitas yang konsisten.

Selain itu, Optik Tunggal juga melakukan pemantauan berkala terhadap perkembangan anak penerima manfaat hingga maksimal usia 12 tahun, selama tidak dilakukan penanaman lensa intraokular (Intraocular Lens/IOL).

Pendekatan ini memastikan bahwa kebutuhan koreksi penglihatan anak tetap terpantau dan dapat disesuaikan seiring pertumbuhan mereka.

Alexander F Kurniawan, CEO Optik Tunggal mengatakan Program 2.025 Kacamata Katarak Kongenital berkembang dari inisiatif awal di tahun 2017 menjadi gerakan berskala nasional.

Perjalanan program ini mencerminkan komitmen jangka panjang perusahaan dalam membangun masa depan generasi berikutnya, karena saat ini masih banyak anak yang telah menjalani tindakan medis mata seperti Katarak Kongenital tetapi belum sepenuhnya mendapatkan dukungan lanjutan yang memadai, terutama pada fase pascaoperasi.