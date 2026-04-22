CSR & PDB Awards 2026, Sinergi Dunia Usaha dalam Mewujudkan Desa Mandiri

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) Dr. Sudarmanto, AAK menyampaikan terus meningkatkan level kelas desa mandiri.

Salah satunya lewat CSR & PDB Awards 2026 yang diselenggarakan bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).

Menurut Sudarmanto, ISSF akan meningkatkan standar penilaian terhadap program yang dijalankan oleh perusahaan.

"Ini menjadi penilaian pembeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana sekarang kami mengutamakan pada program-program yang mendukung asta cita Presiden Prabowo Subianto," papar Sudarmanto di Kemendes PDT, Kalibata Jakarta, Selasa (21/4).

ISSF ingin memastikan setiap rupiah yang keluar serta tenaga yang digunakan melalui dana CSR sebuah perusahaan benar-benar menjawab tantangan strategis nasional.

“Diharapkan dapat mewujudkan desa mandiri yang terus meluas dan semakin banyak di berbagai pelosok tanah air,” kata dia.

Adapun CSR & PDB Awards 2026 bertemakan 'Kontribusi Dunia Usaha dan Organisasi Lainnya dalam Mendukung Rencana Aksi Bangun Desa Bangun Indonesia Demi Tercapainya Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045'’.

“Ajang ini diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang berada di bawah koordinasi ISSF dan jumlahnya terus bertambah. Dimulai pada 2022, awalnya hanya diikuti oleh 66 perusahaan, tetapi pada 2025 ada 131 perusahaan yang berkontribusi memajukan desa melalui program CSR," ungkap Sudarmanto.