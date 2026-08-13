jpnn.com - Menyusun kepingan peta Indonesia, memindahkan bendera, hingga mengikuti permainan estafet menjadi cara berbeda bagi anak-anak di Kabupaten Tangerang dalam menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia.

Aktivitas tersebut menjadi bagian dari program Pojok Literasi binaan CSR PIK2 yang berlangsung di TK Islam Nurunnajah, Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, dan SPS Brilliant, Desa Bojong Renged, Kecamatan Teluknaga.

Program itu menggabungkan literasi, kreativitas, permainan, dan pengenalan nilai kebangsaan melalui kegiatan yang disesuaikan dengan usia anak.

Di TK Islam Nurunnajah, Pojok Literasi hadir pada Jumat, 7 Agustus 2026. Bersama Kak Rara sebagai ikon Pojok Literasi, anak-anak di taman kanak-kanak itu diajak mengikuti kegiatan belajar sambil bermain dalam suasana menyambut Hari Kemerdekaan RI.

Semangat serupa berlanjut di SPS Brilliant pada Senin, 10 Agustus 2026. Anak-anak mengikuti berbagai perlombaan yang dirancang tidak hanya untuk menentukan pemenang, tetapi juga mengasah sejumlah kemampuan dasar.

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Salah satu kegiatan itu ialah menyusun peta Indonesia. Permainan tersebut mengajak anak mengenali bentuk wilayah Indonesia sekaligus melatih konsentrasi dan daya pikir.

Ada pula estafet karet tepung serta permainan memindahkan bendera yang menuntut koordinasi dan keberanian anak untuk tampil bersama teman-temannya.