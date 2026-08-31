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CSR PIK2 Hadirkan Dokter Spesialis Anak & Makanan Bergizi demi Cegah Stunting Sejak Dini

CSR PIK2 Hadirkan Dokter Spesialis Anak & Makanan Bergizi demi Cegah Stunting Sejak Dini
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CSR PIK2 menghadirkan dokter pesialis anak & makanan bergizi demi cegah stunting sejak dini. Foto: PIK2

jpnn.com - KABUPATEN TANGERANG - Upaya mencegah stunting atau tengkes tidak cukup dilakukan ketika anak mengalami masalah pertumbuhan saja. Pemantauan kesehatan dan pemenuhan gizi perlu dimulai sejak dini.

Semangat itulah yang dibawa Agung Sedayu Group (ASG) melalui kegiatan Pemeriksaan Spesialis Anak bagi balita binaan di Puskesmas Tegal Angus, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan itu merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2).

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah ibu datang membawa anak mereka untuk mendapatkan pemeriksaan langsung dari tenaga medis, termasuk dokter spesialis anak.

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Kondisi fisik dan tumbuh kembang balita menjadi perhatian dalam pemeriksaan tersebut. Para orang tua juga mendapat penjelasan mengenai pentingnya asupan nutrisi selama masa pertumbuhan anak.

Program kesehatan tersebut tidak berhenti pada pemeriksaan. CSR PIK2 juga membagikan makanan bergizi kepada peserta.

Telur rebus hingga susu diberikan sebagai bagian dari dukungan nutrisi bagi anak. Pembagian makanan bergizi ini sekaligus menjadi sarana edukasi mengenai pentingnya sumber protein dan nutrisi lain dalam menu harian anak.

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CSR PIK2 Hadirkan Dokter Spesialis Anak &amp; Makanan Bergizi demi Cegah Stunting Sejak Dini

CSR PIK2 menghadirkan dokter pesialis anak & makanan bergizi demi cegah stunting sejak dini. Foto: PIK2

CSR PIK2 menghadirkan dokter pesialis anak & makanan bergizi demi cegah stunting sejak dini.

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