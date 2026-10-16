CSR PIK2 Sediakan Fasilitas CDWS, Jemaah Masjid Kian Mudah Memperoleh Air Minum

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Air minum menjadi salah satu hal penting bagi masyarakat yang menjalankan ibadah di masjid. Di Masjid Al-Ikhlas Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) dan Masjid Nurul Mustaqien, Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten, kebutuhan akan air minum itu bisa dipenuhi dengan mudah.

Kini, kedua masjid itu dilengkapi fasilitas Clean Drinking Water Station (CDWS) atau mesin penyedia air minum bersih, higienis, dan siap konsumsi. Fasilitas itu merupakan buah program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) dari PIK2.

Keberadaan CDWS itu pun memudahkan masyarakat, khususnya jemaah masjid, yang membutuhkan air minum setelah menjalankan ibadah atau mengikuti kegiatan keagamaan. Jemaah masjid cukup memanfaatkan fasilitas yang tersedia tanpa harus mencari air minum di tempat lain.

Marbut atau pengurus Masjid Al-Ikhlas PIK2 Muhammad Rudiansyah menyebut keberadaan CDWS itu cukup membantu jemaah yang kehabisan persediaan air minum.

“Mereka yang datang ke sini kadang-kadang kehabisan air minum. Dengan adanya CDWS ini, kebutuhan air minum mereka bisa terpenuhi lagi,” ujarnya.

Rudiansyah menuturkan sebelumnya jemaah Masjid Al-Ikhlas PIK2 yang membutuhkan air minum harus mencari persediaan atau meminta bantuan marbut. Namun, kini keberadaan fasilitas CDWS membuat proses untuk memperoleh air minum tersebut tersebut menjadi lebih praktis.

Pengunjung maupun jemaah Masjid Al-Ikhlas PIK2 bisa mengambil air minum secara langsung tanpa harus menunggu pelayanan dari pengurus.

“Dengan adanya CDWS, jemaah tidak perlu lagi mencari atau menunggu air minum dari DKM (dewan (kemakmuran masjid, red). Mereka bisa langsung mendapatkan air minum,” katanya.