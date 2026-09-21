CTC Racing Hadirkan 'Obat Ganteng' untuk Motor Matik 250cc, Harga Mulai Rp 1,5 Juta

jpnn.com, JAKARTA BARAT - CTC Racing memperluas lineup produknya dengan memperkenalkan sejumlah aksesori untuk skutik matik 250cc di Jakarta Barat, Minggu (20/9).

Kehadiran produk itu untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus meningkat, terutama pengguna skutik di atas 150cc itu.

Founder CTC Racing Billy Setiawan mengungkapkan secara total ada enam produk yang diperkenalkan kepada publik.

Adapun tiga khusus untuk Yamaha Xmax, yaitu swing arm, bak magnet, dan bak CVT.

Sementara untuk Honda Forza terdiri dari bak CVT, filter udara, dan cover filter oli.

"Kami memperkenalkan saat ini kurang lebih ada enam produk," kata Billy saat ditemui di Jakarta Barat, Minggu.

Secara tampilan, produk baru itu berbeda dari model sebelumnya. Produk itu dibuat lebih menarik karena memiliki banyak lekukan dan orname, sehingga membuat tampilannya kian sporty.

Desain itu, kata Billy dibuat karena mengikuti permintaan pasar.