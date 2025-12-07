menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Cuaca Buruk Hambat Pencarian 3 Korban Longsor di Arjasari Bandung

Cuaca Buruk Hambat Pencarian 3 Korban Longsor di Arjasari Bandung

Cuaca Buruk Hambat Pencarian 3 Korban Longsor di Arjasari Bandung
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Petugas melakukan pencarian terhadap tiga orang korban yang masih tertimbun longsor di wilayah RT 06/09, Kampung Condong, Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Sabtu (6/12/2025). Foto: Dok. Kantor SAR Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Hari ketiga pascabencana tanah longsor di Kampung Condong, Desa Margaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, petugas masih melakukan pencarian terhadap tiga warga yang diduga tertimbun.

Ketiganya tertimbun saat tanah longsor menerjang wilayah Arjasari pada Jumat (5/12/2025) petang.

Salah satu relawan dari tim pencarian, Ripan (35 tahun) mengatakan, pihaknya terkendala cuaca dan potensi pergerakan tanah di area pencarian.

Baca Juga:

Selain itu, area longsor yang merupakan perkebunan dan sawah dengan kontur miring di kaki gunung longsoran pun menjadi tantangan lainnya.

“Alat berat sudah ada, tapi belum memungkinkan menggunakannya. Secara manual juga agak susah karena tanahnya masih bergerak," kata Ripan, Minggu (7/12).

Menurutnya, pencarian dibagi menjadi dua titik, yaitu di area tempat tinggal Aisyah dan Citra yang merupakan nenek dan cucu, serta di sisi lain, dekat sungai kecil, tempat terakhir kali keberadaan Alfa diketahui.

Baca Juga:

Ripan menyebut, tim sempat menyisir dua titik tersebut, tetapi belum ditemukan tanda-tanda keberadaan ketiganya.

“Masih Wallahu Alam, di mana dan gimananya mereka," ujarnya.

Pencarian tiga warga yang hilang akibat longsor di Arjasari masih berlangsung. Cuaca buruk dan pergerakan tanah menyulitkan tim menemukan para korban.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI