Cuaca di Riau Hari Ini, Udara Kabur hingga Berawan, 42 Hotspot Terdeteksi

jpnn.com, JAKARTA - Masyarakat di Provinsi Riau diminta mewaspadai kondisi udara kabur dan berawan yang diprakirakan terjadi sepanjang Senin (14/9/2026).

Forecaster On Duty Deby C menyebut tidak ada peringatan dini cuaca yang dikeluarkan untuk wilayah Riau.

“Tidak ada peringatan dini cuaca yang dikeluarkan untuk wilayah Riau,” ujar Deby C.

Deby menjelaskan udara pada pagi hingga sore hari diprediksi berada dalam kondisi kabur hingga berawan.

Kondisi tersebut berlanjut hingga siang dan sore hari, meski berpotensi berubah menjadi kabur hingga cerah berawan.

“Udara kabur adalah kondisi atmosfer ketika jarak pandang agak berkurang akibat partikel halus atau kering seperti debu, asap, atau polutan yang melayang di udara,” jelas Deby.

Dari sisi parameter cuaca, suhu udara diperkirakan berada pada rentang 23–34 derajat Celsius, sementara kelembapan udara berkisar 50–98 persen.

Angin diprediksi bergerak dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan mencapai 10–40 kilometer per jam.