Cuaca Ekstrem di Jakarta, Transjakarta Alihkan Sejumlah Layanan
jpnn.com, JAKARTA - PT TransJakarta menginformasikan bahwa sejumlah layanan terganggu pada Minggu (18/1).
Kepala Departemen Humas & CSR Transjakarta Ayu Wardhani mengatakan hal itu lantaran cuaca ekstrem dan genangan air di beberapa titik.
“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi,” ucap Ayu dalam keterangannya. Untuk itu, Transjakarta melakukan penyesuaian operasional sebagai berikut:
Rute terdampak genangan:
Berhenti/belum beroperasi:
BRT: Koridor 2, 2A, 7F, 12, dan 14.
Mikrotrans: JAK.01, JAK.05, JAK.10, JAK.110A, JAK.112, JAK.113, JAK.115, JAK.117, JAK.118, JAK.120, JAK.13, JAK.15, JAK.24, JAK.27, JAK.29, JAK.33, JAK.52, JAK.59, JAK.60, JAK.61, JAK.76, JAK.77, JAK.78A, JAK.78B, JAK.79, JAK.80, JAK.87.
Non-BRT/Rusun: 12A, 12B, 12C, 12P, 14A, 14B, 1A, 1W, 2B, 3B, 3C, 3D, 3E, 9F.
Pihak Transjakarta mengatakan bahwa pengalihan rute layanan lantaran cuaca ekstrem dan genangan di beberapa titik.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kacau! Ada Pria Merancap di Bus Transjakarta Penuh Penumpang
- 2 Pria Ini Berbuat Asusila di Bus Transjakarta, Sontoloyo!
- Kurang Ajar, Penumpang Transjakarta Masturbasi di Tengah Penumpang
- Sepanjang 2025, 6.793 Barang Penumpang Tertinggal di Transjakarta
- Transjakarta Mengeklaim Melayani 1,4 juta Penumpang Setiap Hari
- Transjakarta Tabrak Tiang di Jaksel, Penumpang Terluka