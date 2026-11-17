Cuaca Ekstrem Mengintai Jateng, Gubernur Luthfi Imbau Warga Waspada
jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengimbau masyarakat mewaspadai potensi cuaca ekstrem dalam beberapa hari ke depan.
LUthfi meminta warga mengantisipasi suhu panas dan kelembapan tinggi, sekaligus mewaspadai hujan lebat yang berpotensi disertai angin kencang dan petir.
“Kami imbau masyarakat untuk lebih sering melihat situasi, memantau prakiraan cuaca dari BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika),” kata Luthfi saat menghadiri kegiatan di GOR Jatidiri, Kota Semarang, Selasa, 17 November 2026.
Luthfi menjelaskan saat suhu dan kelembapan udara tinggi, masyarakat perlu meningkatkan perlindungan diri, termasuk menjaga kecukupan cairan tubuh.
Sementara itu, warga di wilayah yang masih mengalami kekeringan akibat musim kemarau diminta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
"Kebakaran menjadi momok utama pada musim kemarau, karhutla sudah hampir selesai. Ini harus jadi perhatian kita bersama," ujarnya.
Di sisi lain, hujan lebat yang disertai angin kencang dan petir telah terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Kota Semarang dan Kabupaten Banyumas.
Kondisi tersebut menjadi pengingat pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengimbau masyarakat mewaspadai potensi cuaca ekstrem dalam beberapa hari ke depan.
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