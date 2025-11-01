Cuaca Ekstrem, Pemprov DKI Diminta Lakukan Mitigasi Bencana Banjir dan Longsor

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI didesak segera mengantisipasi banjir dan tanah longsor dalam menghadapi cuaca ekstrem di Jakarta.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike untuk menyikapi banjir yang melanda kota Jakarta belakangan ini.

Ia mengatakan selain persoalan saluran air yang kerap menjadi penyebab banjir, tanah longsor di wilayah tertentu juga perlu menjadi perhatian serius.

"Ditambah lagi kondisi pohon-pohon besar yang ada di Jakarta harus diperhatikan oleh Dinas Pertamanan. Jika perlu, lakukan penopingan untuk mencegah pohon tumbang, karena saat musim hujan, biasanya dibarengi dengan angin kencang," kata Yuke dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Tak hanya itu, Pemprov DKI juga diminta untuk melakukan mitigasi bencana banjir untuk menekan jumlah warga yang terdampak banjir.

"Mitigasi banjir sangat penting, karena evakuasi terhadap korban banjir membutuhkan waktu, dikarenakan kondisi mendadak dan serentak, walaupun sejauh ini koordinasi lintas instansi cukup baik dan profesional," ujar Yuke.

Baca Juga: Kemensos Kirim Bantuan untuk Korban Banjir Jakarta Timur

Dia pun menyoroti potensi peningkatan debit air dari hulu saat musim hujan. Langkah pengerukan kali, pengecekan saluran, pengecekan turap, tanggul dan jembatan dinilainya harus segera dilakukan.

"Antisipasi harus kita lakukan sejak awal. Jangan sampai Pemprov tidak siap dalam menghadapi dampak dari musim hujan pada akhir tahun 2025 ini," ucap Yuke.