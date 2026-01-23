menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Cuaca Ekstrem, Pemprov Jakarta Terapkan Pembelajaran Jarak Jauh

Cuaca Ekstrem, Pemprov Jakarta Terapkan Pembelajaran Jarak Jauh

Cuaca Ekstrem, Pemprov Jakarta Terapkan Pembelajaran Jarak Jauh
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi cuaca ekstrem. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jakarta menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi siswa sekolah karena kondisi cuaca ekstrem di ibu kota.

Hal itu diinformasikan dalam Surat Edaran (SE) Nomor 9/SE/2026. Surat ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana.

Dalam SE itu disebutkan bahwa PJJ dilaksanakan karena cuaca ekstrem di Jakarta

Baca Juga:

“Satuan pendidikan agar menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama cuaca ekstrem,” bunyi SE tersebut.

Adapun para kepala satuan pendidikan juga diminta melakukan pendampingan dan pemantauan pelaksanaan proses pembelajaran jarak jauh.

“Serta memberikan alternatif pembelajaran apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dengan berkoordinasi kepada Suku Dinas Pendidikan dan/atau Dinas Pendidikan.”

Baca Juga:

Para kepala satuan pendidikan diminta melakukan komunikasi secara intensif kepada orang tua atau wali murid dan warga satuan pendidikan terkait proses PJJ. 

“Edaran ini berlaku sampai dengan tanggal 28 Januari 2026,” demikian dikutip dari SE itu. (mcr4/jpnn)

Imbas cuaca ekstrem di Jakarta, Pemprov Jakarta menerapkan pembelajaran jarak jauh untuk siswa sekolah.


Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI