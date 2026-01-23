Cuaca Ekstrem, Pemprov Jakarta Terapkan Pembelajaran Jarak Jauh
jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jakarta menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi siswa sekolah karena kondisi cuaca ekstrem di ibu kota.
Hal itu diinformasikan dalam Surat Edaran (SE) Nomor 9/SE/2026. Surat ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana.
Dalam SE itu disebutkan bahwa PJJ dilaksanakan karena cuaca ekstrem di Jakarta.
“Satuan pendidikan agar menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama cuaca ekstrem,” bunyi SE tersebut.
Adapun para kepala satuan pendidikan juga diminta melakukan pendampingan dan pemantauan pelaksanaan proses pembelajaran jarak jauh.
“Serta memberikan alternatif pembelajaran apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dengan berkoordinasi kepada Suku Dinas Pendidikan dan/atau Dinas Pendidikan.”
Para kepala satuan pendidikan diminta melakukan komunikasi secara intensif kepada orang tua atau wali murid dan warga satuan pendidikan terkait proses PJJ.
“Edaran ini berlaku sampai dengan tanggal 28 Januari 2026,” demikian dikutip dari SE itu. (mcr4/jpnn)
Imbas cuaca ekstrem di Jakarta, Pemprov Jakarta menerapkan pembelajaran jarak jauh untuk siswa sekolah.
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Cuaca Ekstrem, Sekolah di Jakarta Hari Ini Terapkan PJJ
- Wahai Para Siswa, Ada Aturan Baru Penggunaan Handphone di Sekolah
- Giant Sea Wall Jakarta Mulai Dibangun September Tahun Ini
- Mendikdasmen Inginkan Semua Sekolah Bagus, Kompetensi Guru Meningkat
- Senator Finsen: Warga Papua Butuh Sekolah dan RS, Bukan Markas Tentara
- Catat, Prabowo Bakal Bangun 20 SMA Garuda