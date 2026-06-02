Cuaca Ekstrem Picu Risiko Industri, MPMInsurance Realisasikan Klaim Properti Rp1,2 Miliar

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika (MPMInsurance) terus membuktikan komitmen dan wujud nyata dari 'Melindungi dengan Pasti, Mendampingi dengan Hati'.

Terbaru, MPMInsurance telah menyelesaikan pembayaran klaim yang diajukan oleh PT Harum Sari Prima Food Industries. Langkah itu menegaskan konsistensi perusahaan dalam memenuhi kewajiban dan memberikan pelayanan terbaik bagi para nasabah.

Pengajuan klaim ini didasari atas insiden banjir yang melanda fasilitas produksi PT Harum Sari Prima Food Industries pada Januari 2026 lalu. Saat itu, curah hujan tinggi selama sepekan memicu luapan sungai di belakang area pabrik yang berlokasi di daerah Balaraja. Air yang meluap kemudian merembes masuk ke dalam bangunan dan mengganggu aktivitas operasional perusahaan.

Kejadian itu menjadi pengingat bahwa risiko cuaca ekstrem semakin perlu diperhatikan oleh dunia usaha. Gangguan operasional akibat banjir tidak hanya berdampak pada kerusakan aset dan fasilitas produksi, tetapi juga berpotensi menyebabkan terhambatnya proses distribusi, terganggunya rantai pasok, hingga penurunan produktivitas perusahaan.

Merespons kejadian tersebut, MPMInsurance melakukan peninjauan lebih lanjut di lapangan, serta mendampingi nasabah dalam proses penilaian kerugian.

Setelah seluruh tahapan verifikasi selesai, MPMInsurance secara resmi menyelesaikan pembayaran klaim asuransi properti dengan total sebesar Rp1.287.042.151 pada 13 Mei 2026. Penyerahan simbolis klaim tersebut diberikan langsung oleh Direktur Marketing MPMInsurance Poppy Panca kepada Direktur dan Pemegang Saham PT Harum Sari Prima Food, Djoenaidi Djohan.

Poppy Panca menyampaikan bahwa di tengah meningkatnya dinamika risiko bisnis dan tantangan perubahan iklim, kebutuhan akan sistem mitigasi risiko dan perlindungan aset yang tepat menjadi semakin relevan bagi dunia usaha.

Dalam kondisi tersebut, kehadiran perusahaan asuransi yang responsif dan terpercaya menjadi bagian penting

dalam mendukung keberlangsungan operasional dan ketahanan bisnis perusahaan.