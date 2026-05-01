Cuaca Ekstrem Terjang Bogor, Satu Orang Tewas Tertimpa Pohon Tumbang di Jalan Tegar Beriman

jpnn.com, BOGOR - Cuaca ekstrem berupa hujan deras dan angin kencang menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Bogor pada Jumat (1/5), mengakibatkan satu orang meninggal dunia.

Selain korban jiwa, bencana ini juga menyebabkan kerusakan puluhan rumah warga serta banjir di beberapa titik lokas

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M Adam Hamdani di Binong, mengatakan kejadian terjadi hampir bersamaan di beberapa titik sejak siang hingga sore hari.

“Angin kencang dan hujan deras menyebabkan sejumlah pohon tumbang di beberapa lokasi, termasuk di Jalan Tegar Beriman yang mengakibatkan satu korban jiwa,” ujar Adam.

Korban diketahui bernama Sugiharto Sukoco (41), warga Kecamatan Kemang, yang tertimpa pohon palem saat melintas di Jalan Tegar Beriman sekitar pukul 14.55 WIB. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun dinyatakan meninggal dunia.

Selain itu, kejadian pohon tumbang juga dilaporkan di sejumlah titik lain seperti Komplek Pemda Cibinong, Kampung Curug, hingga area parkir Stadion Pakansari. Di lokasi tersebut, tidak terdapat korban jiwa dan akses yang sempat terganggu telah kembali normal setelah dilakukan evakuasi oleh petugas.

Di Kecamatan Bojonggede, hujan deras memicu banjir di Kampung Pondok Manggis, Desa Bojong Baru, yang merendam 10 rumah milik 10 kepala keluarga atau 38 jiwa dengan ketinggian air mencapai sekitar 120 centimeter.

“Banjir terjadi akibat luapan kali baru yang mengalami penyempitan, sehingga air meluap ke permukiman warga,” kata Adam.