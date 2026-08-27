Cuaca Esktrem di Makkah, Menara Abraj Al-Bait Berkali-kali Dihantam Petir

jpnn.com, MAKKAH - Hujan deras dan badai petir melanda Mekkah dan sejumlah kota lainnya di Arab Saudi, dengan kondisi cuaca ekstrem diperkirakan berlanjut hingga Kamis, demikian menurut Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi pada Kamis.

Warga setempat mengunggah video yang memperlihatkan kondisi setelah badai ke media sosial.

Beberapa kali sambaran petir menghantam menara Abraj Al-Bait setinggi 601 meter yang terletak di dekat Ka'bah.

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Suhu siang hari di Madinah tercatat sekitar 47 derajat Celsius (118 derajat Fahrenheit), sementara suhu di Mekkah mencapai 43 derajat Celsius.

Sementara itu, suhu pada malam hari di kedua kota tersebut berkisar di angka 33 derajat Celsius.

Hujan dan badai petir diperkirakan akan terus terjadi hingga Kamis dan berpotensi menyebabkan tanah longsor, hujan es, dan angin kencang yang dapat memicu badai debu, demikian menurut pusat meteorologi tersebut. (ant/dil/jpnn)