Cuaca Hari Ini 1 Juli 2026, Hujan Mendominasi Mayoritas Kota Besar RI

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca hari ini bahwa hujan dengan beragam intensitas berpotensi mengguyur sejumlah kota besar di Indonesia.

"Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjungpinang dan Tanjung

Selor," kata Prakirawan BMKG Puji Sibuea dalam siaran prakiraan cuaca di Jakarta, Rabu (1/7).

Selain peringatan cuaca ekstrem tersebut, Puji menyebut potensi hujan dengan intensitas ringan diprakirakan mendominasi sebagian besar wilayah Sumatra.

Curah hujan dengan intensitas yang sama juga berpeluang membasahi beberapa kota besar di Pulau Kalimantan, seperti Palangka Raya dan Samarinda.

Sementara itu, kondisi cuaca berawan diprakirakan akan menaungi wilayah Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin, diiringi potensi asap atau kabut di Bandar Lampung.

Di kawasan timur Indonesia, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini terkait cuaca yang berpotensi ekstrem.

"Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Nabire," ujarnya.