Cuaca Hari Ini 12 Oktober, Hujan Ringan Mendominasi Sejumlah Wilayah RI

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan update prakiraan cuaca hari ini Senin 12 Oktober 2026. Prakiraan BMKG, hujan ringan mendominasi sejumlah wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, hingga Maluku, dan Papua.

Menurut Prakirawan BMKG Afif, hujan ringan berpotensi terjadi di sejumlah kota, yakni Banda Aceh (Aceh), Padang (Sumatera Barat), Pekanbaru (Riau), Tanjungpinang (Kepulauan Riau), Bengkulu, dan Bandar Lampung (Lampung).

"Kemudian, hujan ringan juga berpotensi terjadi di Jakarta, Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Mamuju (Sulawesi Barat), Ternate (Maluku Utara), Sorong dan Manokwari (Papua Barat), serta Nabire (Papua Tengah)," kata Afif dalam video prakiraan cuaca yang dipantau melalui kanal YouTube BMKG di Jakarta, Senin (12/10) pagi

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Medan (Sumatera Utara). Adapun hujan yang dapat disertai kilat atau petir diprakirakan terjadi di Pontianak (Kalimantan Barat) dan Tanjung Selor (Kalimantan Utara).

Selain itu, BMKG memprakirakan cuaca cerah berawan hingga berawan tebal berpotensi terjadi di Serang (Banten), Yogyakarta, Surabaya (Jawa Timur), Denpasar (Bali), Mataram (Nusa Tenggara Barat) dan Kupang (Nusa Tenggara Timur).

Adapun cuaca berawan tebal juga berpotensi terjadi di Makassar (Sulawesi Selatan), Kendari (Sulawesi Tenggara), Palu (Sulawesi Tengah), dan Gorontalo. Sementara itu, cuaca berawan diprakirakan terjadi di Jayapura (Papua).

Selanjutnya, kondisi udara kabur berpotensi terjadi di Jambi, Palembang (Sumatera Selatan), Pangkalpinang (Kepulauan Bangka Belitung), Samarinda (Kalimantan Timur), Manado (Sulawesi Utara), Ambon (Maluku), dan Merauke (Papua Selatan). Adapun potensi asap atau kabut diprakirakan terjadi di Palangka Raya (Kalimantan Tengah), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), dan Jayawijaya (Papua Pegunungan).

BMKG mengingatkan nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut mewaspadai gelombang laut setinggi 2,5 hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di Samudra Hindia barat Aceh hingga Lampung serta Samudra Hindia selatan Banten hingga Nusa Tenggara Barat.