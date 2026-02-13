Cuaca Hari Ini 13 Februari: Hujan Ringan di Sebagian Besar Wilayah RI

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca hari ini Jumat 13 Februari 2026.

BMKG memprakirakan hujan ringan terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia pada Jumat ini.

Prakirawan cuaca BMKG Alya Sausan dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Jumat (13/2), mengatakan potensi hujan ringan terdapat di Medan, Tanjungpinang, Padang, Pangkalpinang, Bengkulu, seluruh Pulau Jawa, Banjarmasin, dan Samarinda.

Kemudian, ada juga potensi hujan ringan di Makassar, Gorontalo, Manado, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya.

Terdapat juga potensi hujan sedang di Tanjung Selor, Denpasar, Mataram, dan Kendari. Adapun Banda Aceh, Pontianak, serta Manokwari berpotensi awan tebal.

Hujan lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. (antara/jpnn)