menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Cuaca Hari Ini 13 Februari: Hujan Ringan di Sebagian Besar Wilayah RI

Cuaca Hari Ini 13 Februari: Hujan Ringan di Sebagian Besar Wilayah RI

Cuaca Hari Ini 13 Februari: Hujan Ringan di Sebagian Besar Wilayah RI
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi hujan. Foto/Ilustrasi: JPNN.com/Ricardo

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca hari ini Jumat 13 Februari 2026.

BMKG memprakirakan hujan ringan terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia pada Jumat ini.

Prakirawan cuaca BMKG Alya Sausan dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Jumat (13/2), mengatakan potensi hujan ringan terdapat di Medan, Tanjungpinang, Padang, Pangkalpinang, Bengkulu, seluruh Pulau Jawa, Banjarmasin, dan Samarinda.

Baca Juga:

Kemudian, ada juga potensi hujan ringan di Makassar, Gorontalo, Manado, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya.

Terdapat juga potensi hujan sedang di Tanjung Selor, Denpasar, Mataram, dan Kendari. Adapun Banda Aceh, Pontianak, serta Manokwari berpotensi awan tebal.

Hujan lebat hingga sangat lebat  berpotensi terjadi di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. (antara/jpnn)

Baca Juga:

Prakiraan cuaca hari ini Jumat 13 Februari 2026, hujan lebat berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah RI.


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI