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Cuaca Hari Ini 14 November, Hujan Ringan Mengguyur Sebagian Wilayah Indonesia

Cuaca Hari Ini 14 November, Hujan Ringan Mengguyur Sebagian Wilayah Indonesia
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Ilustrasi hujan. Foto/Ilustrasi: JPNN.com/Ricardo

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update prakiraan cuaca hari ini Sabtu 14 November 2026.

BMKG memprakirakan hujan ringan mengguyur sebagian besar wilayah Indonesia hari ini.

Prakirawan cuaca BMKG Miftah Ali di Jakarta, Sabtu (14/11) mengatakan bahwa potensi hujan ringan ditemukan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkalpinang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Mataram.

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Kemudian di Pontianak, Palangka Raya, Tanjung Selor, Makassar, Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Jayapura, Merauke, Sorong, Ambon, dan juga Ternate.

Miftah mengingatkan bahwa hujan disertai petir diperkirakan terjadi di Padang, Tanjungpinang, Semarang, Banjarmasin, dan Nabire.

Selain itu, kata dia, hujan sedang diprakirakan terjadi di Serang dan Jayawijaya.

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Dalam kesempatan itu, dia mengingatkan publik untuk selalu waspada terhadap cuaca ekstrem yang dapat terjadi di masa peralihan musim.

BMKG mengingatkan perlunya menyesuaikan aktivitas dan rencana perjalanan dengan kondisi cuaca yang ada. (antara/jpnn)

Prakiraan cuaca hari ini Sabtu 14 November 2026, BMKG memprakirakan hujan ringan mengguyur sebagian besar wilayah Indonesia hari ini.


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

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