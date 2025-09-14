Cuaca Hari Ini 14 September, Hujan Ringan di Mayoritas Wilayah Indonesia
jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca sebagian besar wilayah Indonesia hujan ringan disusul awan tebal hari ini Minggu 14 September 2025.
Prakirawan Cuaca BMKG Ina Indah Hapsari mengatakan untuk Pulau Sumatra, Banda Aceh diperkirakan berawan, Tanjungpinang dan Padang hujan ringan, Kota Medan dan Pekanbaru hujan sedang.
Adapun Bandar Lampung diperkirakan berawan tebal, Bengkulu, Palembang, Pangkalpinang, dan Jambi, hujan ringan.
Kemudian, untuk Pulau Jawa, Kota Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya, diperkirakan berawan tebal. Sementara, Kota Bandung dan Semarang, diperkirakan hujan ringan.
Adapun di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, di Kota Mataram diperkirakan terjadi udara kabur, dan Kota Kupang diperkirakan berawan. Kota Denpasar diperkirakan hujan ringan.
Di Pulau Kalimantan, Kota Banjarmasin diperkirakan berawan tebal.
Sementara Kota Pontianak, Palangka Raya, dan Samarinda, diperkirakan hujan ringan.
Untuk Pulau Sulawesi, Kota Gorontalo, Palu, Makassar, dan Kendari, diperkirakan hujan ringan.
Prakiraan cuaca hari ini, Minggu 14 September, hujan ringan mengguyur mayoritas wilayah Indonesia.
