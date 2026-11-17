jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca hujan ringan hingga lebat disertai petir berpotensi mengguyur berbagai wilayah Indonesia hari ini Selasa 17 November 2026.

“Dari Pulau Sumatra, sobat perlu waspada terhadap potensi hujan petir di Padang, Tanjungpinang dan Palembang," kata Prakirawan BMKG Medayu dalam siaran prakiraan cuaca di Jakarta, Selasa (17/11).

Selain potensi hujan petir, hujan dengan intensitas sedang diprakirakan terjadi di Medan dan Bengkulu, sementara sebagian besar wilayah lain Pulau Sumatra berpotensi hujan ringan.

Bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, BMKG memprakirakan terdapat potensi hujan sedang di Serang dan Denpasar, serta hujan ringan di sebagian besar wilayah Jawa dan Nusa Tenggara.

Adapun untuk Pulau Kalimantan, masyarakat diimbau mewaspadai potensi hujan petir yang diprediksi melanda Banjarmasin dan Samarinda. Hujan ringan berpotensi mengguyur sebagian besar wilayah lainnya di Kalimantan.

Untuk Pulau Sulawesi, curah hujan berintensitas lebat berpotensi terjadi di Mamuju, disusul hujan sedang di Makassar, serta hujan ringan di Gorontalo, Palu dan Kendari.

Menutup laporannya, Medayu memaparkan perincian prakiraan cuaca sekaligus memberikan imbauan kewaspadaan bagi masyarakat yang berada di kawasan timur Indonesia.

"Sementara untuk wilayah Maluku dan juga Papua, sobat perlu waspada terhadap potensi hujan sedang di wilayah Merauke dan potensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Papua dan juga Maluku," katanya. (antara/jpnn)