Cuaca Hari Ini 18 Juli, Mayoritas Kota Besae Berawan-Hujan Ringan

jpnn.com - JAKARTA - Berikut prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) hari ini Sabtu 18 Juli 2026.

BMKG hari ini mengeluarkan peringatan dini berupa potensi hujan ringan, sedang hingga lebat, yang dapat disertai kilat dan angin kencang di berbagai kota besar di Indonesia.

Prakirawan Selly Brilian menyatakan sebagaimana dikutip dari laman resmi BMKG di Jakarta, secara umum daerah konvergensi memanjang di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa.

Kemudian, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara, Samudra Pasifik utara Papua Barat Daya, dan Laut Arafuru.

Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah yang dilewati konvergensi atau konfluensi.

Oleh karena itu, BMKG memprakirakan beberapa kota besar akan berpotensi mengalami hujan sedang hingga sangat lebat disertai petir dan angin kencang hanya berada di wilayah Padang.

Sementara itu, beberapa kota besar lainnya akan mengalami hujan ringan hingga sedang, yaitu wilayah Medan, Pekanbaru, Tanjungpinang, Bengkulu, Pontianak, Tanjung Selor, Mamuju, Kendari, Palu, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya.

Adapun kota besar yang diprakirakan hanya akan mengalami kondisi berawan pada hari ini, yakni wilayah Banda Aceh, Pangkalpinang, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Palangka Raya, Samarinda, Banjarmasin, Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari dan Merauke. (antara/jpnn)