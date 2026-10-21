Cuaca Hari Ini 21 Oktober, Hujan Ringan hingga Lebat Mengguyur Mayoritas RI

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca hari ini Rabu 21 Oktober 2026. BMKG mengeluarkan peringatan dini berupa potensi hujan ringan, sedang, hingga lebat, yang dapat disertai kilat dan angin kencang di berbagai kota besar di Indonesia.

Dikutip dari laman resmi BMKG di Jakarta, Prakirawan Ranika mengatakan bahwa secara umum dinamika atmosfer menunjukkan potensi pembentukan awan hujan ataupun perlambatan angin dan pertemuan angin di Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, pesisir utara Papua Barat hingga Papua, perairan Samudra Pasifik di utara Papua Barat Daya hingga Papua.

Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sebagian besar wilayah tersebut. Oleh karena itu, BMKG memprakirakan sejumlah kota berpotensi mengalami hujan sedang hingga sangat lebat disertai petir dan angin kencang pada hari ini, di antaranya ialah Banda Aceh, Aceh, dan Tanjung Selor (Kalimantan Utara).

Namun, lanjutnya, sejumlah kota besar lainnya hanya akan mengalami hujan ringan, yaitu wilayah Medan (Sumatera Utara), Pekanbaru (Riau), Padang (Sumatera Barat), Jambi, Serang (Banten), Pontianak (Kalimantan Barat), Mamuju (Sulawesi Barat), Palu (Sulawesi Tengah), Nabire (Papua Tengah), Jayapura (Papua), Jayawijaya (Papua Pegunungan) dan Merauke (Papua Selatan).

Adapun kota besar yang diprakirakan hanya akan mengalami kondisi berawan pada hari ini, yakni wilayah Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Yogyakarta, Surabaya (Jawa Timur), Denpasar (Bali), Mataram (Nusa Tenggara Barat), Makassar (Sulawesi Selatan), Gorontalo, Manado (Sulawesi Utara), dan Kendari (Sulawesi Tenggara).

Untuk tinggi gelombang air laut di wilayah Indonesia, BMKG memprakirakan gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudera Hindia barat Bengkulu hingga Lampung, Samudera Hindia Selatan Banten hingga Jawa Barat, Samudera Hindia Selatan Jawa Timur, Laut Maluku dan Samudera Pasifik Utara Maluku.

Pihaknya mengimbau masyarakat agar mewaspadai potensi banjir rob di wilayah pesisir Kepulauan Riau, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. (antara/jpnn)