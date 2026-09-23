Cuaca Hari Ini 23 September, Hujan Berpotensi Mengguyur Sejumlah Wilayah RI

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca hari ini Rabu 23 September 2026.

BMKG memprakirakan sejumlah daerah berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, meskipun secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia.

Prakirawan BMKG Adelia Febby menyebut terdapat sirkulasi siklonik atau pusaran angin di Samudera Pasifik utara Papua dan di pesisir selatan Vietnam.

Kondisi tersebut memicu pertemuan dan perlambatan angin di sejumlah wilayah, mulai dari Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, Laut Natuna, Laut Filipina, hingga perairan Maluku Utara dan Papua.

“Kondisi itu berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah sekitarnya,” kata Adelia dalam siaran yang dipantau dari Jakarta, Rabu (23/9).

Adapun wilayah Indonesia bagian barat, BMKG memprakirakan potensi hujan petir di Pontianak dan Tanjung Selor, hujan sedang di Medan, serta hujan ringan di Padang, Pekanbaru, Pangkalpinang, Serang, dan Bandung.

Sementara itu, di wilayah Indonesia bagian timur, hujan sedang berpotensi terjadi di Nabire. Hujan ringan diprakirakan turun di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya.

BMKG juga mengingatkan masyarakat terhadap potensi hujan lebat yang dapat terjadi secara lokal meskipun kondisi kering masih mendominasi secara umum.