menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Cuaca Hari Ini 23 September, Hujan Berpotensi Mengguyur Sejumlah Wilayah RI

Cuaca Hari Ini 23 September, Hujan Berpotensi Mengguyur Sejumlah Wilayah RI

Cuaca Hari Ini 23 September, Hujan Berpotensi Mengguyur Sejumlah Wilayah RI
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi hujan. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca hari ini Rabu 23 September 2026.

BMKG memprakirakan sejumlah daerah berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, meskipun secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia.

Prakirawan BMKG Adelia Febby menyebut terdapat sirkulasi siklonik atau pusaran angin di Samudera Pasifik utara Papua dan di pesisir selatan Vietnam.

Baca Juga:

Kondisi tersebut memicu pertemuan dan perlambatan angin di sejumlah wilayah, mulai dari Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, Laut Natuna, Laut Filipina, hingga perairan Maluku Utara dan Papua.

“Kondisi itu berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah sekitarnya,” kata Adelia dalam siaran yang dipantau dari Jakarta, Rabu (23/9).

Adapun wilayah Indonesia bagian barat, BMKG memprakirakan potensi hujan petir di Pontianak dan Tanjung Selor, hujan sedang di Medan, serta hujan ringan di Padang, Pekanbaru, Pangkalpinang, Serang, dan Bandung.

Baca Juga:

Sementara itu, di wilayah Indonesia bagian timur, hujan sedang berpotensi terjadi di Nabire. Hujan ringan diprakirakan turun di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya.

BMKG juga mengingatkan masyarakat terhadap potensi hujan lebat yang dapat terjadi secara lokal meskipun kondisi kering masih mendominasi secara umum.

Cuaca hari ini, BMKG memprakirakan hujan berpotensi mengguyur sejumlah wilayah di Indonesia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI