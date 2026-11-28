Cuaca Hari Ini 28 November, Hujan Mengguyur Mayoritas Wilayah Indonesia
jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca hujan dengan intensitas ringan hingga disertai petir mendominasi wilayah Indonesia hari ini Sabtu 28 November 2026.
Prakirawan BMKG Rana mengimbau masyarakat di Pulau Sumatra untuk mewaspadai cuaca ekstrem.
"Pulau Sumatra umumnya diprakirakan hujan ringan. Namun, sobat BMKG tetap perlu mewaspadai potensi hujan petir di wilayah Jambi dan Palembang, serta hujan sedang di wilayah Padang, Pangkalpinang, dan di Bandar Lampung," kata dia dalam siaran prakiraan cuaca di Jakarta, Sabtu (28/11).
Bergeser ke wilayah Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, BMKG memprakirakan kondisi cuaca umumnya didominasi hujan intensitas ringan.
Meski demikian, masyarakat diimbau mewaspadai potensi hujan petir di Mataram dan Kupang, serta hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta.
Memasuki Pulau Kalimantan, cuaca diprakirakan didominasi hujan ringan, tetapi warga di Banjarmasin perlu mewaspadai potensi hujan disertai petir.
Untuk kawasan Pulau Sulawesi, hujan dengan intensitas ringan juga mendominasi sebagian besar wilayah, sementara potensi hujan sedang terpantau di Mamuju.
Menutup laporannya, Rana memaparkan kondisi cuaca untuk kawasan timur Indonesia sekaligus memberikan peringatan dini bagi masyarakat di sejumlah daerah.
Cuaca hari ini Sabtu 28 November 2026, bMKG memprakirakan mayoritas wilayah RI diguyur hujan.
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