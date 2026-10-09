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Cuaca Hari Ini 9 Oktober, Hujan Mengguyur Mayoritas Wilayah Indonesia

Cuaca Hari Ini 9 Oktober, Hujan Mengguyur Mayoritas Wilayah Indonesia
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Ilustrasi hujan. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Berikut prakiraan cuaca hari ini Jumat 3 Oktober 2026. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan dengan intensitas ringan hingga petir mengguyur sejumlah kota besar di Indonesia.

"Untuk prakiraan cuaca Indonesia kita awali dari Pulau Sumatra. Terdapat potensi hujan ringan di wilayah Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, dan Bengkulu, serta potensi asap atau kabut di wilayah Bandar Lampung," kata Prakirawan BMKG Gina dalam siaran prakiraan cuaca di Jakarta, Jumat (9/10).

BMKG juga memprakirakan adanya potensi udara kabur di beberapa wilayah lain di Sumatra, seperti Banda Aceh, Tanjungpinang, Pangkalpinang dan Palembang. 

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Pemantauan curah hujan yang bervariasi ini juga terus berlanjut ke kawasan tengah Indonesia yang meliputi beberapa pulau.

"Bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara terdapat potensi hujan ringan di wilayah Semarang," ujarnya.

Kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan tebal diprakirakan mendominasi Serang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Denpasar, Mataram, dan Kupang, diiringi potensi udara kabur di wilayah Surabaya.

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Untuk Pulau Kalimantan, BMKG mengimbau masyarakat mewaspadai potensi hujan petir di Tanjung Selor serta hujan ringan di Samarinda.

Daerah lain di pulau tersebut, seperti Banjarmasin, Palangka Raya, dan Pontianak diprakirakan mengalami kondisi berasap atau berkabut.

Prakiraan cuaca hari ini 9 Oktober 2026, hujan mengguyur mayoritas wilayah Indonesia.

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