Cuaca Hari Ini, Berawan hingga Hujan Ringan Berpotensi Terjadi di Mayoritas Kota Besar

jpnn.com - JAKARTA - Berikut prakiraan cuaca Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) hari ini, Kamis 22 Januari 2026.

BMKG memprakirakan awan tebal hingga hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di mayoritas kota-kota besar di Indonesia pada hari ini Kamis 22 Januari 2026.

Dalam sistem peringatan dini cuaca BMKG, untuk wilayah Sumatra, kota-kota besar yang berpotensi diguyur hujan ringan hingga sedang, yakni Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung

Baca Juga: BMKG Prakirakan Jakarta Diguyur Hujan dari Selasa Pagi Hingga Malam

“Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Padang, Jambi, dan Tanjungpinang diprakirakan berawan,” ujar Prakirawan BMKG Lintang Alya dalam siaran yang diikuti dari Jakarta.

Adapun di Pulau Jawa, hujan ringan hingga sedang berpotensi merata terjadi di Banten, Jakarta, Bandung, Semarang. Yogyakarta, dan Surabaya.

Untuk Pulau Kalimantan, kota-kota seperti Palangka Raya, Tanjung Selor, Pontianak, dan Banjarmasin diprakirakan berawan. Samarinda berpotensi diguyur hujan ringan.

“Bali, Mataram, dan Kupang berpotensi diguyur hujan ringan,” ujarnya.

Untuk di Pulau Sulawesi, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Mamuju, Manado, Makassar, Kendari, dan Palu. Gorontalo diprakirakan berawan.