Cuaca Hari Ini: Berawan Tebal Hingga Hujan Ringan Mengguyur Kota Besar, Waspadalah

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian besar di wilayah Indonesia pada Senin (26/1).

Prakirawan cuaca BMKG Bintari Ayuningtyas mengatakan sebagian besar wilayah di RI mengalami cuaca berawan hingga berawan tebal.

Indonesia bagian barat potensi tersebut berdada di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Yogyakarta, Pontianak, dan Samarinda.

"Sementara itu, Banda Aceh diprakirakan mengalami cuaca cerah berawan," kata Bintari Ayuningtyas dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin.

Kemudian, katanya, untuk wilayah Indonesia bagian timur, BMKG memprakirakan cuaca berawan hingga berawan tebal di Makassar, Kendari, Mamuju, Gorontalo, Ternate, Sorong, dan Nabire.

Sementara itu, Manado berpotensi mengalami cuaca cerah berawan.

Selain itu, hujan ringan berpotensi terjadi di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Banjarmasin, sedangkan hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Serang.

BMKG juga mengingatkan potensi hujan petir di Merauke, serta hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, Manokwari, Jayapura, dan Jayawijaya.