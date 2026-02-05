Cuaca Hari Ini, BMKG: Hujan Ringan di Sebagian Besar Wilayah RI

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca hujan ringan terjadi sebagian besar wilayah Indonesia pada Kamis 5 Februari 2026.

Prakirawan Cuaca BMKG Nur M Rizky mengatakan bahwa potensi hujan ringan terjadi di Banda Aceh, Medan, Padang, Jambi, Pangkalpinang, Palembang.

Kemudian, di Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Palangka Raya, dan Samarinda.

Selain itu, potensi hujan ringan terjadi di Mataram, Kupang, Kendari, Mamuju, Palu, Gorontalo, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya.

"Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Pekanbaru, Bengkulu, Banjarmasin, dan Tanjung Selor," kata dia dalam keterangan dikutip di Jakarta, Kamis (5/2).

Selain itu, terdapat daerah dengan potensi berawan dan berawan tebal di Tanjungpinang dan Manado. (antara/jpnn)