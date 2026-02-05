menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Cuaca Hari Ini, BMKG: Hujan Ringan di Sebagian Besar Wilayah RI

Cuaca Hari Ini, BMKG: Hujan Ringan di Sebagian Besar Wilayah RI

Cuaca Hari Ini, BMKG: Hujan Ringan di Sebagian Besar Wilayah RI
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi hujan. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca hujan ringan terjadi sebagian besar wilayah Indonesia pada Kamis 5 Februari 2026.

Prakirawan Cuaca BMKG Nur M Rizky mengatakan bahwa potensi hujan ringan terjadi di Banda Aceh, Medan, Padang, Jambi, Pangkalpinang, Palembang.

Kemudian, di Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Palangka Raya, dan Samarinda.

Baca Juga:

Selain itu, potensi hujan ringan terjadi di Mataram, Kupang, Kendari, Mamuju, Palu, Gorontalo, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya.

"Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Pekanbaru, Bengkulu, Banjarmasin, dan Tanjung Selor," kata dia dalam keterangan dikutip di Jakarta, Kamis (5/2).

Selain itu, terdapat daerah dengan potensi berawan dan berawan tebal di Tanjungpinang dan Manado. (antara/jpnn)

Baca Juga:

BMKG memprakirakan cuaca hujan ringan terjadi di sebagian besar wilayah RI hari ini Kamis 5 Februari 2026.


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI