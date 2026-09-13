Cuaca Hari Ini: BMKG Prakirakan Sebagian Besar Wilayah RI Berudara Kabur

jpnn.com - JAKARTA - Berikut prakiraan cuaca hari ini Minggu 13 September 2026. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca hari ini di sebagian besar wilayah Indonesia berpotensi udara kabur.

Prakirawan BMKG Henokhvita menyampaikan bahwa di Sumatra, potensi udara kabur dapat terjadi di wilayah Bengkulu, Palembang (Sumatera Selatan), dan Bandar Lampung.

"Kota Tanjungpinang (Kepulauan Riau) diprakirakan berawan, sedangkan Pekanbaru (Riau), Jambi, dan Pangkalpinang (Kepulauan Bangka Belitung) berawan tebal," katanya dalam tayangan Youtube yang dipantau dari Jakarta.

Dia menambahkan hujan ringan diprakirakan mengguyur wilayah Banda Aceh dan Padang (Sumatera Barat).

Adapun hujan dengan intensitas sedang diprakirakan terjadi di wilayah Medan (Sumatera Utara).

Beralih ke Pulau Jawa, dia menjelaskan bahwa cuaca di Surabaya (Jawa Timur) diprakirakan berawan, Yogyakarta udara kabur, sementara Jakarta, Serang (Banten), Bandung (Jawa Barat), dan Semarang (Jawa Tengah) berpotensi berawan tebal.

Untuk cuaca di wilayah Kalimantan, potensi udara kabur diprakirakan melanda Tanjung Selor (Kalimantan Utara), Palangka Raya (Kalimantan Tengah), Samarinda (Kalimantan Timur), dan Banjarmasin (Kalimantan Selatan). Hujan dengan intensitas ringan diprakirakan mengguyur wilayah Pontianak (Kalimantan Barat).

Beranjak ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara, lanjut Henokhvita, cuaca di Kupang (Nusa Tenggara Timur) diprakirakan cerah berawan, sedangkan Denpasar (Bali) dan Mataram (Nusa Tenggara Barat) berawan.