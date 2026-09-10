Cuaca Hari Ini, Hujan Berpotensi Mengguyur Sejumlah Kota di RI

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca hari ini Kamis 10 September 2026. BMKG memprakirakan cuaca sejumlah kota di Indonesia berpotensi mengalami hujan dengan intensitas bervariasi, mulai ringan hingga hujan petir.

Prakirawan BMKG Yuyun menyampaikan untuk wilayah barat Indonesia, hujan petir berpotensi terjadi di Tanjung Selor (Kalimantan Utara), sedangkan hujan sedang berpotensi terjadi di Serang (Banten).

"Hujan ringan berpotensi terjadi di Medan (Sumatera Utara), Pekanbaru (Riau), Padang (Sumatera Barat), Jambi, Bengkulu, Palembang (Sumatera Selatan), Pangkal Pinang (Kepulauan Bangka Belitung), Jakarta dan Bandung (Jawa Barat)," kata dia dalam video perkiraan cuaca yang dipantau melalui kanal YouTube BMKG di Jakarta, Kamis (10/9) pagi.

Adapun kondisi berawan tebal berpotensi terjadi di Banda Aceh (Aceh), Tanjungpinang (Kepulauan Riau), Semarang (Jawa Tengah), Yogyakarta, dan Surabaya (Jawa Timur).

"Terdapat juga potensi udara kabur di Bandar Lampung (Lampung), Palangka Raya (Kalimantan Tengah), dan Samarinda (Kalimantan Timur), serta potensi asap atau kabut di Pontianak (Kalimantan Barat), dan Banjarmasin (Kalimantan Selatan)," kata Yuyun.

Untuk wilayah timur Indonesia, BMKG memprakirakan hujan ringan berpotensi terjadi di Mamuju (Sulawesi Barat), Palu (Sulawesi Tengah), Manokwari (Papua Barat), Nabire (Papua Tengah), dan Jayapura (Papua).

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Kemudian, kondisi cerah berawan hingga berawan tebal berpotensi terjadi di Denpasar (Bali), Mataram (Nusa Tenggara Barat), Kupang (Nusa Tenggara Timur), dan Makassar (Sulawesi Selatan).

Berikutnya, kondisi cuaca cerah berawan juga berpotensi terjadi di Kendari (Sulawesi Tenggara), Gorontalo, Manado (Sulawesi Utara), Ternate (Maluku Utara), Ambon (Maluku), Sorong (Papua Barat Daya), Jayawijaya (Papua Pegunungan) dan Merauke (Papua Selatan).