menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Cuaca Hari Ini, Hujan Berpotensi Terjadi di Mayoritas Wilayah RI

Cuaca Hari Ini, Hujan Berpotensi Terjadi di Mayoritas Wilayah RI

Cuaca Hari Ini, Hujan Berpotensi Terjadi di Mayoritas Wilayah RI
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tangkapan layar Prakirawan BMKG Adelia dalam tayangan prakiraan cuaca yang dipantau dari kanal resmi BMKG di Jakarta, Jumat (2/1/2025). ANTARA/Tri Meilani Ameliya.

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca hari ini Jumat 2 Januari 2026.

BMKG memprakirakan hujan dengan intensitas bervariasi, mulai dari ringan hingga lebat disertai petir, berpotensi terjadi di mayoritas wilayah RI pada Jumat ini.

"Mayoritas wilayah Indonesia berpotensi mengalami hujan dengan intensitas bervariasi pada Jumat, mulai dari hujan ringan hingga hujan lebat disertai petir," kata prakirawan BMKG Adelia dalam tayangan prakiraan cuaca yang dipantau dari kanal YouTube BMKG di Jakarta, Jumat pagi.

Baca Juga:

Dia menyampaikan hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Sumatra, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, serta sebagian Kalimantan.

"Kondisi serupa juga diprakirakan terjadi di sebagian besar wilayah Sulawesi, Ternate, dan sebagian besar Papua," ungkapnya.

Hujan dengan intensitas sedang diprakirakan terjadi di Bengkulu, Serang, dan Tanjung Selor.

Baca Juga:

Selain itu, ucapnya, hujan sedang juga berpotensi mengguyur Merauke, Papua Selatan.

BMKG juga mengingatkan adanya potensi hujan lebat hingga sangat lebat di sejumlah wilayah.

Cuaca hari ini Jumat 2 Januari, hujan berpotensi terjadi di mayoritas wilayah RI.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI