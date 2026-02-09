Cuaca Hari Ini, Hujan Lebat Melanda Sejumlah Wilayah RI

jpnn.com - JAKARTA - Hujan lebat hingga sangat lebat melanda sejumlah wilayah Indonesia, Senin (9/2), berdasar prakiraan cuaca hari ini yang disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Prakirawan BMKG Selly Brilian menyampaikan potensi hujan lebat hingga sangat lebat itu diprakirakan terjadi di wilayah Banten, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, serta Papua Selatan.

"Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, dan Papua Selatan," kata Selly dalam video prakiraan cuaca yang dipantau melalui kanal YouTube BMKG di Jakarta, Senin (9/2).

Selly menyampaikan bahwa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di beberapa wilayah lainnya.

Untuk wilayah Indonesia bagian barat, BMKG memprakirakan hujan disertai petir berpotensi terjadi di Padang, Sumatera Barat; Bandar Lampung, Lampung; Yogyakarta; Banjarmasin, Kalimantan Selatan; serta Tanjung Selor, Kalimantan Utara.

Adapun hujan dengan intensitas sedang diprakirakan mengguyur Serang, Banten; Bandung, Jawa Barat; serta Semarang, Jawa Tengah.

Selain itu, hujan ringan berpotensi terjadi di Medan, Sumatera Utara; Pekanbaru, Riau; Bengkulu; Jambi; Palembang, Sumatera Selatan; Jakarta; Samarinda, Kalimantan Timur; Palangka Raya, Kalimantan Tengah; serta Surabaya, Jawa Timur.

BMKG juga memprakirakan kondisi berawan tebal terjadi di Tanjungpinang, Kepulauan Riau; Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung; serta Pontianak, Kalimantan Barat. Sementara itu, wilayah Banda Aceh, Aceh, diprakirakan mengalami kondisi udara kabut.