Cuaca Hari Ini: Hujan Lebat Mengguyur Sejumlah Wilayah RI

Ilustrasi hujan. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Berikut prakiraan cuaca hari ini Jumat 24 April 2026.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan potensi hujan lebat hingga sangat lebat diprakirakan terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, Jumat (24/4).

Dikutip dari unggahan akun Instagram BMKG (@infobmkg), BMKG memprakirakan hujan lebat hingga sangat lebat diperkirakan wilayah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Maluku, dan Papua.

Wilayah Indonesia bagian barat, BMKG memprakirakan potensi hujan petir terjadi di Palembang, sedangkan hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Serang dan Bandung.

Adapun hujan ringan diprakirakan terjadi di Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjungpinang, Padang, Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, dan Tanjung Selor.

Selain itu, kondisi berawan hingga berawan tebal diprakirakan terjadi di Palangka Raya, Banjarmasin, dan Pangkalpinang, serta potensi udara kabur di Samarinda.

Wilayah Indonesia bagian timur, hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Merauke.

Hujan ringan diprakirakan terjadi di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Mamuju, Gorontalo, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya.

