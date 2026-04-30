Cuaca Hari Ini: Hujan Lebat-Sangat Lebat Berpotensi Terjadi di Sejumlah Wilayah RI

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi di sejumlah wilayah RI hari ini Kamis (30/4).

Potensi hujan lebat dan sangat lebat itu terjadi akibat sejumlah dinamika atmosfer, sehingga diperlukan kesiapsiagaan untuk menghadapinya.

Prakirawan Cuaca BMKG Ina Indah H mengatakan wilayah-wilayah tersebut, yakni Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Maluku.

"Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin dan Tanjung Selor, kemudian potensi hujan sedang di Padang, Semarang, dan Yogyakarta," katanya dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Kamis (30/4).

Menurut dia, terdapat potensi hujan ringan di Medan, Tanjungpinang, Pekanbaru, Jambi, Pangkalpinang,

Palembang, Bengkulu, Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Surabaya, Pontianak, Palangka Raya, dan Samarinda.

Lalu, ada potensi berawan tebal di Banda Aceh.

Sementara itu, untuk Indonesia bagian timur, perlu mewaspadai potensi hujan petir di Ambon, potensi hujan sedang di Denpasar, Mataram, Mamuju, dan Nabire.