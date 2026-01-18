Cuaca Hari Ini, Hujan Mengguyur Mayoritas Wilayah Indonesia

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca hari ini atau Minggu 18 Januari 2026. BMKG memprakirakan hujan dengan intensitas bervariasi mengguyur mayoritas wilayah di Indonesia.

Prakirawan BMKG Henokhvita menyampaikan bahwa cuaca di wilayah Pulau Sumatra bervariasi, mulai dari hujan ringan yang berpotensi terjadi di Medan, Padang, Bengkulu, serta Pangkalpinang. Kondisi berawan hingga berawan tebal diprakirakan terjadi di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, dan Tanjungpinang.

"Masyarakat diimbau waspada terhadap potensi hujan disertai petir di Palembang dan Bandar Lampung," katanya melalui siaran prakiraan cuaca di Jakarta, Minggu (18/1).

Henokhvita menyebut di Pulau Kalimantan potensi hujan disertai petir perlu diwaspadai di Jakarta dan Surabaya. Selain itu, hujan dengan intensitas sedang diprakirakan terjadi di Serang dan Yogyakarta. Adapun hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Bandung dan Semarang.

Di Pulau Kalimantan, lanjut dia, BMKG memprakirakan hujan ringan akan mengguyur Tanjung Selor, Samarinda, dan Palangka Raya. Kondisi berawan hingga berawan tebal diprakirakan terjadi di Pontianak.

"BMKG juga mengingatkan potensi hujan disertai petir di wilayah Banjarmasin," ujar dia.

Selanjutnya, di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, BMKG mengimbau masyarakat mewaspadai potensi hujan disertai petir di Denpasar dan Kupang. Adapun hujan ringan diprakirakan terjadi di Mataram.

Di Pulau Sulawesi, BMKG memprakirakan kondisi cerah berawan hingga berawan tebal berpotensi terjadi di Gorontalo, Manado, dan Palu. Adapun hujan ringan diprakirakan terjadi di Makassar, Mamuju, dan Kendari.