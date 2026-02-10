menu
Cuaca Hari Ini, Hujan Petir Melanda Sejumlah Kota di RI

Ilustrasi cuaca. Foto: Ricardo/JPNN com

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika memprakirakan hujan petir berpotensi terjadi di sejumlah kota, baik wilayah barat maupun timur Indonesia, pada Selasa (10/2).

Sebagaimana dikutip unggahan akun BMKG, @infobmkg, di Instagram, potensi hujan disertai petir di wilayah barat Indonesia, diperkirakan terjadi di kota Palembang, Bandar Lampung dan Banjarmasin.

Hujan lebat berpeluang turun di Jakarta.

Hujan dengan intensitas sedang mengguyur wilayah DI Yogyakarta dan Semarang.

Adapun hujan dengan intensitas ringan berpotensi turun di Pekanbaru, Bengkulu, Serang, Bandung, Surabaya, Samarinda, Palangka Raya dan Tanjung Selor.

Selain hujan, kondisi cuaca berawan tebal juga diprakirakan menyelimuti sejumlah wilayah, antara lain Aceh, Medan, Tanjungpinang, Padang, Jambi, Pangkalpinang dan Pontianak.

Untuk wilayah timur Indonesia, potensi hujan petir diprakirakan terjadi di Denpasar, Mataram dan Kendari.

Hujan dengan intensitas sedang berpeluang turun di Merauke, sementara hujan ringan diramalkan membasahi wilayah Kupang, sebagian besar wilayah Sulawesi, Ambon, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya.

BMKG memprakirakan hujan petir melanda sejumlah kota di Indonesia hari ini Selasa 10 Februari 2026.

