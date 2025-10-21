Cuaca Hari Ini, Hujan Ringan di Mayoritas Kota Besar RI

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca hari ini, Selasa 21 Oktober 2025.

BMKG memprakirakan cuaca hujan ringan berpotensi melanda mayoritas kota besar di Indonesia.

Prakirawan Cuaca BMKG Satriana Roguna mengatakan bahwa di Pulau Sumatera, awan tebal diperkirakan di wilayah Banda Aceh dan Padang.

Lalu, di Medan dan Pekanbaru diperkirakan terjadi hujan ringan.

Satriana mengingatkan akan adanya potensi hujan yang dapat sertai dengan petir untuk wilayah Tanjungpinang.

Dia menyebutkan, awan tebal diperkirakan di wilayah Bengkulu dan Jambi.

Sementara, wilayah Palembang dan Pangkalpinang diperkirakan terjadi hujan ringan.

"Waspada adanya potensi hujan yang dapat disertai dengan petir untuk wilayah Bandar Lampung," katanya dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Selasa (21/10).