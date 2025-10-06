Cuaca Hari Ini, Hujan Ringan di Sebagian Besar Wilayah Indonesia

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menyampaikan prakiraan cuaca hari ini, Senin 6 Oktober 2025. BMKG memprakirakan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia pada Senin (6/10).

"Diprakirakan cuaca berawan tebal di Kota Banda, Aceh, dan Padang," kata Prakirawan BMKG Sastia Frista dalam saluran Youtube BMKG di Jakarta, Senin (6/10).

Cuaca hujan ringan berpotensi terjadi di Kota Medan dan Pekanbaru. Masyarakat diminta mewaspadai potensi hujan yang disertai petir di Kota Tanjungpinang. BMKG memprakirakan akan turun hujan ringan di Kota Bengkulu, Jambi, Palembang, dan Bandar Lampung.

Dia meminta masyarakat mewaspadai kemungkinan hujan yang disertai dengan petir di Kota Pangkalpinang. "Selanjutnya beralih ke Pulau Jawa. Diprakirakan cuaca berawan di Kota Yogyakarta," ungkapnya.

Awan tebal diprakirakan memayungi langit di Kota Serang dan Surabaya. BMKG memprakirakan hujan ringan mengguyur Kota Jakarta, Bandung, dan Semarang. "Selanjutnya beralih ke Pulau Bali dan Nusa Tenggara, diprakirakan cuaca berawan di Kota Denpasar, Mataram, dan Kupang," katanya.

Untuk Pulau Kalimantan, BMKG memprakirakan hujan ringan di Kota Pontianak, Samarinda, dan Palangka Raya. Masyarakat diminta mewaspadai potensi hujan disertai dengan petir di Kota Tanjung Selor dan Banjarmasin.

"Selanjutnya, bergeser ke Pulau Sulawesi, diprakirakan akan hujan ringan di Kota Palu, Gorontalo, Makassar, dan Kendari," ungkapnya.

Masyarakat diminta mewaspadai kemungkinan hujan yang disertai dengan petir di Kota Manado dan Kota Mamuju. Untuk Indonesia bagian timur, BMKG memprakirakan turun hujan ringan di Kota Ternate, Sorong, Monokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kota Ambon dan Kota Nabire diprakirakan diguyur hujan dengan intensitas sedang. (antara/jpnn)