Cuaca Hari Ini, Hujan Ringan Mendominasi Wilayah RI

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca hujan ringan berpotensi mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia hari ini Senin 16 November 2026.

"Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua," kata Prakirawan BMKG Afif Shalahuddin dalam tayangan prakiraan cuaca yang dipantau melalui kanal YouTube BMKG di Jakarta, Senin (16/11).

Afif menjelaskan bahwa di wilayah Sumatera, hujan disertai kilat atau petir berpotensi terjadi di Jambi dan Palembang. Adapun hujan berintensitas sedang diprakirakan terjadi di Padang dan Bandar Lampung.

Kemudian, di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, hujan yang dapat disertai kilat atau petir berpotensi terjadi di Bandung dan Mataram. Sementara itu, hujan sedang diprakirakan terjadi di Serang. Udara kabur berpotensi terjadi di Kupang.

Untuk wilayah Kalimantan, hujan disertai kilat atau petir perlu diwaspadai di Banjarmasin. Sementara itu, di wilayah Sulawesi kondisi berawan tebal diprakirakan terjadi di Kendari.

Wilayah Maluku dan Papua, BMKG memprakirakan hujan yang dapat disertai kilat atau petir berpotensi terjadi di Jayawijaya, sedangkan hujan sedang diprakirakan terjadi di Nabire.

Sejalan dengan prakiraan cuaca itu, BMKG mengingatkan nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut untuk mewaspadai gelombang tinggi.

BMKG juga mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap cuaca ekstrem yang dapat terjadi pada masa peralihan musim.